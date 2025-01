Milan Inter, tifosi rossoneri pronti a vivere un altro derby: novità da domani

Milan Inter, da domani c’è una novità per i tifosi rossoneri. Parte la vendita in vista del prossimo derby in programma il 2 febbraio

Archiviato il successo in Supercoppa Italiana, è già tempo di pensare ad un altro derby. Sabato 2 febbraio alle ore 18:00 andrà in scena Milan–Inter, gara valevole per la 23esima giornata di campionato. A partire da domani saranno in vendita i tagliandi, queste le fasi di vendita comunicate del club: