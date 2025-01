Milan Inter, Mkhitaryan a Sky Sport: «Bella opportunità giocare contro il Milan, per questo motivo»

Milan Inter, Henrikh Mkhitaryan ai microfoni di Sky Sport ha parla così del derby in programma domenica

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del postpartita di Inter Monaco, il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan si proietta già al derby di domenica in campionato contro il Milan.

LA LOTTA SCUDETTO E IL DERBY DI DOMENICA – «Stiamo facendo del nostro meglio per vincere le partite e rimanere attaccati al Napoli, sappiamo che giocano una volta a settimana, sono una grande squadra. Non è facile per noi perché giochiamo in più competizioni, ma avendo una panchina forte proviamo a fare del nostro meglio per non mollare. Vogliamo essere primi, è una bella opportunità giocare contro il Milan per vincere perché abbiamo perso gli ultimi due derby, è fondamentale per noi».