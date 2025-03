Milan Inter, le ultime sulle condizioni di Dumfries: ci sarà per il derby?

Condividi via email

Milan Inter, arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Denzel Dumfries. L’esterno olandese tornerà per il derby in programma il 2 aprile?

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Denzel Dumfries, a riportarle è Sky Sport. Le sue condizioni riguardano direttamente anche il Milan visto il derby di Coppa Italia in programma mercoledì 2 aprile a San Siro.

Per l’esterno olandese dell’Inter si tratta di una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Sarà rivalutato tra una settimana, ma sarà verosimilmente out per la sfida di andata.