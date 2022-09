Milan Inter, le pagelle di Maignan sui quotidiani: «Strepitoso»

Mike Maignan ha sigillato la vittoria del Milan contro l’Inter grazie a delle super parate. Ecco le sue pagelle

Un super Mike Maignan ha difeso i tre punti del Milan nel finale del match contro l’Inter. Ecco le sue pagelle secondo i quotidiani sportivi.

Gazzetta dello Sport, 8: «Il gran riflesso sul colpo di testa di Lautaro. Il volo sul tracciante di Calhanoglu. La deviazione di piede su un tiro di Dzeko, a sua insaputa un omaggio a Garellik, specialista del genere. Strepitoso.»

Tuttosport, 8: «Quando l’Inter inizia a caricare come un toro con la banderilla piantata sulla schiena, chiude a doppia mandata la porta con tre paratissime su Lautaro, Dzeko e Calhanoglu. E tutt’intorno dà una sicurezza olimpica alla squadra ogni volta in cui è chiamato in causa. Superman.»

Corriere dello Sport, 8: «Grandi parate su Calhanoglu e Lautaro Martinez. Dice no anche a Dzeko ed evita il 3-3. Determinante.»