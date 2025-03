Milan Inter, adesso è ufficiale: Inzaghi perde un pezzo! Out all’andata

Milan Inter, Simone Inzaghi perde un calciatore in vista dell’andata della semifinale di Coppa Italia. Le ultime sulle condizioni

Nel corso di Inter-Monza ha accusato un problema fisico Piotr Zielinski. In queste ore sono arrivate novità sulle sue condizioni. Il polacco ha riportato una distrazione del gemello mediale della gamba destra.

Un infortunio che potrebbe tenerlo lontano dal terreno di gioco per almeno un mese e mezzo, salterà sicuramente Milan-Inter del 2 aprile, gara valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Sarebbe da considerare in dubbio anche per il match di ritorno.