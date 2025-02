Milan Inter, Inzaghi avvisa i rossoneri! Parole chiare verso il derby

Milan Inter, Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri, ha avvisato i rossoneri in vista della stracittadina di domani: le dichiarazioni

Alla vigilia del derby tra Milan ed Inter, Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato cosi ai microfoni di Sky Sport:

PARTITA– «Sappiamo tutti cos’è un derby: ne abbiamo fatti tanti, i precedenti prima erano favorevoli a noi e ora sono negativi ma non vanno in campo. Sono partite particolari: in campionato abbiamo perso meritatamente, in Supercoppa dovevamo essere più bravi a reagire agli episodi arbitrali, da un errore arbitrale a un nostro gol sbagliato clamorosamente. Le partite sono sempre da giocare fino alla fine»

RIVINCITA- «No, è una partita importante per noi: ne mancano tantissime, sappiamo i risvolti che può avere vincere o perdere il derby. Sappiamo quanto è importante e cerchiamo di prepararla al meglio.»

