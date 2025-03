Milan Inter, Lautaro potrebbe esserci ma Inzaghi perde un altro titolare: le ultime

Milan Inter, mister Simone Inzaghi potrebbe non avere a disposizione un titolarissimo. Gli aggiornamenti sulle condizioni

Quando torna Denzel Dumfries? La Gazzetta dello Sport fa chiarezza sulle condizioni dell’esterno dell’Inter. L’olandese è da considerare quasi sicuramente out per l’Udinese e anche per l’andata della semifinale di Coppa Italia in programma il 2 aprile contro il Milan.

Simone Inzaghi potrebbe quindi perdere un titolarissimo in vista del derby. Mentre ci sono più chance per la presenza di Lautaro Martinez.