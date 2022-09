Milan Inter, da Berlusconi a Rkomi: tutti i vip a San Siro

Il match tra Milan e Inter porta allo stadio diverse celebrità. Ecco qualche vip che sarà presente a San Siro

Una sfida con stelle in campo e anche sugli spalti. Il match tra Milan e Inter non è mai banale e da sempre attira diverse celebrità allo stadio per assistere ad una delle gare più affascinanti del panorama calcistico internazionale.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a San Siro è prevista questa sera la presenza di diversi vip tra cui l’ex presidente rossonero Silvio Berlusconi. Tra gli altri anche Rkomi, super tifoso del Milan, Sangiovanni, Simona Ventura, Matteo Salvini, Miriam Leone e Ludovica Frasca.