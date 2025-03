Milan Inter, recupero lampo per Simone Inzaghi? Clamorosa indiscrezione verso il derby di Coppa Italia

Condividi via email

Milan Inter, Simone Inzaghi potrebbe recuperare al fotofinish Lautaro Martinez per il derby del prossimo 2 aprile

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Inter si viaggia verso il recupero lampo di Lautaro Martinez per la sfida di Coppa Italia contro il Milan.

PAROLE – «La rincorsa è partita. Tornato a Milano dall’Argentina, ieri si è presentato subito ad Appiano: via con la fisioterapia, con il lavoro specifico sul bicipite femorale della coscia sinistra, per accelerare il più possibile il recupero. L’obiettivo è la sfida con il Milan del 2 aprile. Non semplice, ma neppure impossibile».