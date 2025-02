Milan Inter, il confronto sugli spettatori a San Siro: il distacco è minimo! I numeri

Condividi via email

Milan Inter, lo Stadio San Siro domina in Serie A. Il distacco tra rossoneri e nerazzurri è minimo, ma c’è!

Nella media spettatori in Serie A c’è uno stadio che la fa da padrone. San Siro guida la classifica, le due compagini milanesi sono in vetta a seguire Roma, Napoli e Lazio.

Nel derby dei tifosi c’è chi la spunta per poco e stiamo parlando proprio del Milan! I milanisti riempiono gli spalti di più rispetto ai cugini dell’Inter. Media di 71.957 spettatori per i rossoneri, mentre il pubblico nerazzurro in questa stagione si ferma a 70.464 spettatori.