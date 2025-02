Condividi via email

Milan Inter, Conceicao ha già scelto su Walker: giocherà titolare in questa posizione di campo. Le ultimissime notizie sul match

Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 23ª giornata di Serie A tra il Milan e l’Inter. Per questa delicatissima sfida, Sergio Conceicao, sembra intenzionato a lanciare subito titolare Kyle Walker.

L’ex Manchester City, dunque, svolgerà il suo esordio subito nel derby contro l’Inter, una delle partite più importanti dell’anno. Walker giocherà nel ruolo di terzino destro.