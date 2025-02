Milan Inter, Conceicao se lo gode! Lui il migliore in campo nel derby

Milan Inter, Sergio Conceicao si gode la prestazione di Tijjani Reijnders: il centrocampista olandese è stato il migliore in campo

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha indicato in Tijjani Reijnders il migliore in campo della sfida pareggiata ieri a San Siro tra Milan e Inter per 1-1. Il centrocampista olandese ha realizzato la rete del momentaneo vantaggio. Questo il giudizio de La Rosea:

PAROLE – «Non solo il gol. Decisivo il suo lavoro a ricucire il gioco e a risollevare la squadra con i suoi strappi eleganti, quando l’Inter preme».