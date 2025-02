Milan Inter, Conceicao alza la voce: «Leggo tante bugie, questa cosa non mi sta piacendo!». Le sue dichiarazioni alla vigilia del derby

Sergio Conceicao, alla vigilia di Inter–Milan, ha presentato il derby in conferenza stampa da Milanello. Di seguito le parole del tecnico sul momento della squadra.

MOMENTO DELLA SQUADRA – «Una domanda molto interessante perché in questo periodo di mercato aperto ho già detto che è aperto per troppo tempo, un mese. Anche a livello di testa, muove qualcosa a livello emozionale. Non vogliamo, sappiamo cosa dobbiamo fare. Stiamo lavorando sulla situazione del gioco, che mi interessa. Leggo tante bugie e mi danno fastidio, non mi piace. Sono sempre qua ogni 3-4 giorni, se avete qualche dubbio io vi rispondo, non è un problema. Ma le bugie fanno male, i giocatori oggi sono tutti i social media e non è facile gestire un gruppo con questo mercato, con le notizie e con il tanto lavoro che dobbiamo fare sul campo. A volto mi ritrovo a gestire altre cose che non mi appartengono ma devo gestire perché solo con il mio gruppo al migliore livello posso vincere».