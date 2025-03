Condividi via email

Milan Inter, Sergio Conceicao in conferenza stampa ha risposto a Simone Inzaghi che parlava di tre titoli in palio per i nerazzurri

Mister Sergio Conceicao in conferenza stampa ha risposto a Simone Inzaghi che parlava di tre titoli in palio per l’Inter. Queste le parole dell’allenatore del Milan:

«Da quando sono qui abbiamo avuto partite decisive ogni tre giorni. Inzaghi ha detto che possono vincere tre titoli, è vero, ma noi con la Coppa Italia ne potremmo vincere due in una stagione negativa».