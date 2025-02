Milan Inter, Conceicao sul presunto fallo su Asllani in Supercoppa: «Inzaghi? dico questo!». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Sergio Conceicao, alla vigilia di Inter–Milan, ha presentato il derby in conferenza stampa da Milanello. Di seguito le parole del tecnico sull’episodio con Asllani in Supercoppa.

FALLO IN SUPERCOPPA – «Non devo dire niente, è la sua opinione e la mia è un’altra. La partita è passata, adesso non è importante tornare su un ipotetico fallo a centrocampo che ha portato al gol. Avrà le sue ragioni e le sue idee. Anche io a volte mi sono lamentato con gli arbitri. Succede. Non mettiamo tutta la partita su questo episodio perché non è giusto».