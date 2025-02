Condividi via email

Milan Inter, Bisseck avvisa i rossoneri: «Non sono più forti di noi! Su di loro penso questa cosa». Le ultimissime notizie

Sarà l’Inter l’avversario del Milan nella semifinale di Coppa Italia. Di seguito le parole di Bisseck in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Lazio.

«Ora pensiamo al presente e non andiamo oltre, mi sembra giusto ragionare sulle prossime partite. Non pensiamo nemmeno al derby di Coppa Italia con il Milan ma chiaramente vogliamo vincere. E non penso che il Milan è più forte di noi»