Milan Inter, Yann Bisseck attraverso i social ha voluto mandare un messaggio dopo il pareggio: suo il primo dei tre pali nerazzurri

È un Yann Bisseck amareggiato, quello che poco dopo il fischio finale di Milan Inter, esprime le proprie emozioni e sensazioni a caldo attraverso i propri profili social. In un post su Instagram il difensore tedesco, entrato al 63′ al posto di Pavard, ha espresso tutta la propria amarezza per non aver vinto il derby e per non aver segnato.

Ci era andato infatti vicinissimo dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo: stacco di testa perentorio su corner calciato da Barella e palla che sbatte sul palo a Maignan battuto.