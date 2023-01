Milan, l’iniziativa di Sandro Tonali in favore di bambini e ragazzi: «Sono emozionato». Il centrocampista rossonero testimonial di una raccolta fondi

Sandro Tonali diventa testimonial della campagna di raccolta fondi per Rise Together Foundation: i soldi racconti vanno in sostegno di bambini e ragazzi che necessitano cure mediche economicamente inaccessibili. In palio in questa raccolta fondi c’è la vittoria di un biglietto per la Milan-Tottenham, match di Champions League, cenare con il numero otto e un maglia autografata dai rossoneri.

Queste le parole del centrocampista rossonero, riportate da Tuttomercatoweb.com: «Soprattutto negli ultimi anni, abbiamo visto quanto sia importante l’accesso alle cure mediche per tutti. In questo senso il lavoro di Rise Together Foundation è fondamentale. Sono molto emozionato di dare il mio contributo con questa campagna di raccolta fondi su Wishraiser e sono certo che i tifosi del Milan parteciperanno numerosi».