Le condizioni di Rafael Leao sono il grande punto di domanda in casa Milan. Il portoghese, uscito al 10′ del match con la Lazio per un problema muscolare, ha rassicurato tutti sui social in vista dell’euroderby. Questo il suo messaggio: «We Go, Again Soon».