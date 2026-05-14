Milan in lotta per la Champions, Bonucci: «Vedendo il calendario sta rischiando di più di tutte». Segui le ultimissime

Il campionato di Serie A volge ormai al termine e la lotta per un piazzamento nell’Europa che conta si fa sempre più serrata. In questo scenario, è intervenuto Leonardo Bonucci ai microfoni di SportMediaset, per offrire un’analisi lucida e dettagliata sulle prospettive dei club coinvolti nella corsa Champions League, con un occhio di riguardo per le sorti del Milan.

PAROLE – «Innanzitutto che bello direi, perché alla fine decidere così tanto la salvezza e la lotta champions nelle ultime due giornate è eccitante. Secondo me, ad oggi, vedendo quelli che sono i risultati e le partite forse il Milan è quello che sta rischiando di più, soprattutto dal punto di vista psicologico è importante. È stata proprio la voglia a mancare contro l’Atalanta, e la cattiveria di voler arrivare a un risultato che era importante. Però diciamo che vedendo le partite che ha il Milan, è la squadra con le sfide un po’ più abbordabili rispetto alle altre contendenti al posto Champions, ma sarà veramente bello vedere queste ultime due giornate di campionato».