Milan in caduta libera: stato di forma fisica negativo e statistiche flop 

I Rossoneri stanno vivendo un periodo particolarmente nero in Serie A e l’eliminazione dalla Champions ha sicuramente contribuito ad appesantire l’ambiente, reo di non aver disputato al massimo i match nel mese di febbraio, con statistiche negative che condannano il Diavolo a una nona posizione clamorosa, a causa anche di uno stato di forma per niente impeccabile.

Lo stato di forma pessimo della rosa rossonera

Per vivere lo sport al massimo è necessario prestare attenzione a tutte le regole d'oro dell'alimentazione, del fitness e anche prendersi il giusto tempo per il recupero mentale e fisico. Probabilmente, in questa stagione ai calciatori del Milan mancano tutte queste attenzioni equilibrate perfettamente per dare il 100% in campo, infatti, ecco le statistiche negative del Diavolo.

Troppi gol subiti, pochi gol segnati

Il Diavolo ha chiuso la 27esima giornata con la terza sconfitta consecutiva, in un match al cardiopalma contro la Lazio, dove il pareggio è sfumato all’ultimo secondo.

Le statistiche di questa parte di campionato mostrano 11 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte, numeri da mezza classifica, ma il dato che preoccupa di più sono i 30 gol subiti, a fronte di 39 reti realizzate.

In totale le occasioni da gol sono state 298, con un totale di 290 tiri, di cui la metà nello specchio della porta, ma la media realizzativa del 13% ci indica chiaramente che lo stato di forma dei Rossoneri non è per niente dei migliori, manca la lucidità sotto porta e anche durante i match.

Nervosismo eccessivo in campo con 50 gialli e 4 rossi

Molto spesso gli errori nutrizionali, un riposo inadeguato o la combinazione di questi due fattori, possono giocare brutti scherzi a livello agonistico, infatti, il Milan 2024/2025 sta esprimendo chiaramente anche queste problematiche, che si rispecchiano nei cartellini gialli e rossi, dovuti ad atteggiamenti scorretti ed eccessivo nervosismo in campo. Negli ultimi giorni, l’allenatore ha parlato anche di una certa atmosfera negativa.

Lo score dei cartellini presi dai Diavoli nei primi 27 match raggiunge un totale complessivo di 50 gialli e 4 rossi, un’altra statistica negativa, che ci rivela lo stato di forma negativo fisico e mentale dei Rossoneri.

Non ci resta che la Coppa Italia: ancora un derby Rossonerazzurro

Ormai la consolazione dei Casciavit resta sempre il derby contro i Bauscia, che quest’anno ancora non vincono e a cui il Diavolo ha soffiato anche la Supercoppa Italiana dalla stretta del Biscione.

Non ci resta che il derby della semifinale di Coppa Italia per cercare di raddrizzare questa stagione e portare a casa un secondo trofeo, che vista la situazione analizzata, darebbe almeno un senso significativo a questo campionato.