Milan, il ristrutturamento dei campioni d’Italia: il punto sui rinnovi

Il Milan in questi mesi sta confermando la rosa che l’anno scorso si è confermata campione d’Italia. Già 8 i rinnovi ufficializzati

Il Milan sta proseguendo il piano di ristrutturamento della propria rosa partendo dai rinnovi dei campioni d’Italia. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono già 8 i prolungamenti ufficializzati in questi mesi. L’ultimo quello di Pierre Kalulu, ma anche Theo Hernandez, Tomori, Tonali, Krunic, Ibrahimovic e Gabbia, oltre a Pobega (che non faceva parte della rosa Scudettata). Per tutti questi accordi il club spenderà ben 107 milioni di euro. Oltre a questo ci sono state le conferme in squadra di Messias, Mirante e Florenzi.

All’appello ne mancano ancora tre. Rafael Leao è il caso più complicato con diverse variabili tra cui il Mondiale in Qatar. Tutto sembra invece indirizzato per la firma di Olivier Giroud: entrambe le parti vogliono continuare insieme e la condizione fisica del francese è ancora smagliante. Ottimismo sul fronte Bennacer, possibile una stretta di mano per un quinquennale sui 4 milioni di euro a stagione.