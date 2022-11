Rinnovo Leao, Mondiale spartiacque: non si arriverà alla scadenza

Il prossimo Mondiale in Qatar sarà una tappa cruciale per la situazione del rinnovo di Rafael Leao. Il punto

L’obiettivo era chiudere prima dell’inizio del Mondiale in Qatar, ma la situazione del rinnovo di Rafael Leao è molto ingarbugliata e i tempi si stanno prolungando. Ora la manifestazione iridata sarà uno spartiacque molto importante sulla vicenda, come riporta questa mattina Tuttosport.

Con l’infortunio di Diogo Jota, l’attaccante del Milan avrà molte chances di giocare da titolare nel Portogallo insieme ad altri top player come Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Se le prestazioni del classe ’99 si confermeranno di alto livello anche in una vetrina così prestigioso, il suo valore schizzerebbe alle stelle attirando l’attenzione ancora più prepotente dei top club. Le sue richieste diventerebbero probabilmente insostenibili, ma dall’altro lato porterebbe a delle offerte molto sostanziose per le casse di Via Aldo Rossi.

Ciò che è certo è che il club rossonero non ripeterà i noti casi degli addii a parametro zero. Maldini e Massara faranno tutto ciò che è in loro potere per arrivare alla firma dell’MVP della scorsa Serie A. Se ciò non sarà possibile, via libera ad una cessione per una cifra che potrebbe arrivare a 100 milioni di euro.