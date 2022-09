Neanche il tempo di godersi il derby che per il Milan è subito il momento di una grande sfida di Champions League

Il Milan si rituffa subito in campo dopo la vittoria nel derby di Milano. I rossoneri preparano l’esordio in Champions League sul campo del Salisburgo. Oggi riprendono gli allenamenti a Milanello in vista del match in terra austriaca.

La squadra di Jaissle ieri ha battuto per 2-0 il Tirol portandosi momentaneamente in testa al campionato. Preoccupano le condizioni del perno del centrocampo Sucic, che soffre di un problema muscolare agli adduttori che molto probabilmente lo terrà fuori nella gara di martedì. In attacco occhio alle stelle Sesko e Okafor.