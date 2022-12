Milan, il programma dei prossimi giorni: si lavora verso il PSV

Il Milan continuerà la sua preparazione a Dubai fino a inizio settimana prossima. Le ultime sul programma dei rossoneri

Il Milan chiude il suo ciclo di amichevoli nella Dubai Super Cup. La squadra di Pioli termina con due sconfitte contro Arsenal e Liverpool, vincendo però la sfida ai rigori contro i Reds.

Come riportato da acmilan.com i rossoneri rimarranno a Dubai fino all’inizio di settimana prossima andando avanti nella preparazione, per poi fare ritorno a Milano e avvicinarsi ancora di più alla vera ripresa della stagione. La prossima amichevole è in programma il 30 dicembre contro il PSV Eindhoven.