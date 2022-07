Milan, il Napoli punta Diallo: è il dopo Koulibaly

Il Napoli fa un blitz a Parigi per Diallo del Psg: per il dopo Koulibaly potrebbe essere un aiuto prezioso per gli azzurri

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, proprio Koulibaly, compagno di Nazionale di Diallo, potrebbe convincere il centrale dei francesi ad accettare la proposta azzurra. Il giocatore è seguito anche dal Milan.