Milan, il Mondiale di Theo Hernandez: stecca solo in finale

Il resoconto del Mondiale di Theo Hernandez, uno dei giocatori che ha rappresentato il Milan in Qatar. I numeri

La delusione della finale in Qatar non cancella l’ottimo Mondiale disputato da Theo Hernandez. Il terzino del Milan era partito come riserva del fratello Lucas, infortunatosi gravemente nella gara d’esordio contro l’Australia.

Diventato subito titolare, ha giocato 508 minuti con ottimi risultati. Il bilancio è di 1 gol e 2 assist con prestazioni sempre eccellenti salvo la finalissima contro l’Argentina, dove è andato in difficoltà per gran parte della partita come tutta la sua squadra.