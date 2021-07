Il giovane di proprietà del Milan Alessandro Sala continua il suo giro di prestiti. È ufficiale il suo passaggio al Renate

Il Milan manda un giovane in Serie C. Dopo gli ultimi 6 mesi in prestito alla Pro Sesto, il classe ’01 Alessandro Sala vestirà la maglia del Renate. È stato lo stesso giocatore ad annunciarlo tramite le sue Instagram stories.