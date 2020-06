Milan, il comunicato ufficiale per il rimborso ai tifosi

Il Milan, attraverso un messaggio ufficiale su proprio sito, ha spiegato la situazione rimborsi per i tifosi rossonero

Il Milan, attraverso un messaggio ufficiale su proprio sito ha spiegato che «gli abbonamenti alla stagione sportiva 2019/2020, validi per il campionato di Serie A TIM 2019/2020, sospeso a decorrere dall’8 marzo 2020 e che è stato ripreso a porte chiuse dal 24 giugno 2020, si intendono annullati.

I tifosi in possesso di un abbonamento valido per la stagione sportiva 2019/2020, valido per le gare casalinghe dell’AC Milan e “non fruite” ai sensi del successivo paragrafo, acquistato tramite i canali diretti della società o attraverso i canali di vendita Vivaticket, verranno rimborsati con modalità e tempistiche che verranno comunicate entro la fine della stagione sportiva 2019-20. Le gare casalinghe relative alla stagione sportiva 2019/2020 considerate come “non fruite” sono quelle in programma nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 24 maggio 2020 (esclusa la gara Milan-Genoa in cui la società AC Milan ha già rimborsato i propri utenti) e già sospese per effetto del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 e s.m.i.».. Per ulteriori comunicazioni rimandiamo al sito ufficiale del Milan.