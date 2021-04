Milan, il colmo statistico che unisce Hauge e Calhanoglu

Hauge e Calhanoglu sono uniti da un vero e proprio “colmo” statistico: ecco cosa accomuna la loro stagione al Milan

Jens Petter Hauge e Hakan Calhanoglu accomunati da una statistica: nonostante il differente minutaggio avuto in questa stagione (1874 per il turco, poco più di 500 per il norvegese) il numero di reti messe a segno dai due calciatori è il medesimo, due.

A fare ovviamente la differenza è il numero di assist messi a segno con Calhanoglu attualmente a 9 mentre Hauge è ancora alla ricerca del primo passaggio vincente in campionato. Sono invece due in più le reti messe a segno dall’ex Bodo Glimt in Europa League (3 contro uno).