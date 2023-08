Milan, l’idea di Pioli su Reijnders è chiara! Il retroscena. Il tecnico rossonero ha chiarito la situazione prima dell’acquisto

Il Milan potrebbe perdere Rade Krunic, che è sempre più interessato a passare al Fenerbahce. In quel caso, i rossoneri sarebbero a caccia del play. Oppure, optare per la soluzione in casa: spostare Reijnders.

Ecco quanto ha dichairato l’inviato da casa Milan Peppe di Stefano a Sky Sport: «So per certo che quando Pioli ha parlato con Reijnders gli ha parlato della possibilità di giocare non solo come mezzala ma anche come play»