Milan, Ibrahimovic pensa al rinnovo: un altro anno prima del ritiro. A fine anno si deciderà il destino dell’attaccante rossonero

Ultimo anno in campo e poi passaggio verso la dirigenza: questo era il piano di Zlatan Ibrahimovic. Dopo la vittoria contro l’Atalanta, però, sembra cambiato il piano dell’attaccante del Milan.

Come scrive il Corriere dello Sport, le parti potrebbero incontrarsi a fine stagione per discutere di un eventuale rinnovo. Se i problemi fisici non saranno un ostacolo, potrebbe essere un altro anno per Ibra sul campo con la maglia rossonera.