Milan Ibrahimovic, presto l’incontro per decidere il futuro: il punto

La dirigenza del Milan e Zlatan Ibrahimovic presto si incontreranno per decidere il futuro dello svedese: il punto

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan verrà presto definito. Come riporta la Gazzetta dello Sport, presto Maldini e Massara incontreranno l’attaccante svedese per impostare le base del contratto che lo legherà ai rossoneri per la stagione 2022/23.

Si dovrebbe andare verso una soluzione a gettoni, con una piccola base fissa. L’ormai 41enne ha ancora voglia di essere protagonista.