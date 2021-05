Milan, Ibra il giocatore più anziano a raggiungere quota 15 gol in Serie A

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è il giocatore più anziano ad aver raggiunto quota 15 gol in Serie A

Il matrimonio tra Ibra e il Milan proseguirà anche la prossima stagione. Nonostante i frequenti infortuni infatti, il bilancio della stagione dello svedese in rossonero è comunque abbondantemente positivo.

Sono 15 le reti siglate in campionato da parte del numero 11. A 39 anni e 169 giorni, Zlatan è diventato il giocatore più anziano a raggiungere quota 15 gol in un singolo campionato di Serie A. Il Milan ha guadagnato 15 punti in più grazie ai gol segnati dall’attaccante svedese: solo quattro giocatori hanno fatto meglio di Ibra in tutto il campionato.