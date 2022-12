Milan, i problemi di Origi potrebbero cambiare i piani sul mercato

Le condizioni di Divock Origi preoccupano in casa Milan. L’attaccante lavora a parte, si pensa a un investimento sul mercato

Divock Origi è sempre più un’incognita in casa Milan. L’attaccante belga lavora a parte dal 13 dicembre, giorno in cui prima del match con il Liverpool ha accusato un risentimento muscolare al flessore. I tempi di recupero sono ancora un mistero.

Se lo stop dovesse essere di lunga durata, il club potrebbero virare sul mercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, si valuteranno delle opportunità per un investimento in attacco, anche se inizialmente questa mossa era prevista per il prossimo giugno.