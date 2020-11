Milan, i migliori assist degli ultimi dieci anni – VIDEO

Un decennio di assist al bacio, questo il tema del nuovo video del Milan. Nel video compare anche un passaggio in un famoso Milan-Napoli

Un decennio di assist al bacio, questo il tema del nuovo video del Milan. I rossoneri, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, hanno un pubblicato un post con i migliori assist degli ultimi dieci anni. Nel video compare, tra gli altri, anche un passaggio in un famoso Milan-Napoli recente.

“The best passes behind the goals from the last decade 👌

Gli assist al bacio dell’ultimo decennio”