Milan Hellas Verona, Conceicao è pronto a far riposare Pulisic: ci sono tre vie per sostituirlo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan sta preparando la sfida di campionato contro l’Hellas Verona. Come riportato da Gianluca Di Marzio Pulisic è destinato ad andare in panchina domani: Sergio Conceicao potrebbe infatti concedergli un turno di riposo in vista del ritorno contro il Feyenoord.

Milan, la probabile formazione (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah/Sottil/Jimenez, Joao Felix, Leao; Gimenez Allenatore: Sergio Conceicao.