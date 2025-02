Milan Hellas Verona, Gimenez gasa i tifosi: il messaggio del messicano pubblicato sui social. Le ultimissime notizie sui rossoneri

A San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra il Milan e l’Hellas Verona. I rossoneri non possono più permettersi passi falsi: servono i tre punti per continuare a lottare per l’accesso alla prossima Champions League.

Intanto, il nuovo arrivato Santiago Gimenez, ha caricato i suoi tifosi. Con una storia su Instagram ha infatti scritto “Ci vediamo a San Siro”.