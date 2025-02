Condividi via email

Milan Hellas Verona, che critica del Corriere della Sera: «Di buono c’è solamente il risultato». Le ultimissime notizie

Il Milan ha affrontato ieri il match di campionato di Serie A contro l’Hellas Verona e ha vinto per 1-0 grazie al gol per Santiago Gimenez. I rossoneri, però, hanno mostrato grande fatica, soprattutto in fase di manovra.

Come scritto dal Corriere della Sera di buono c’è solamente il risultato. La differenza, così come ad Empoli, è stata dettata dai cambi fatti a metà partita Leao e Jimenez.