Condividi via email

Milan Hellas Verona, pagano le scelte di Conceicao: «Ha vinto la partita in questo modo». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan ha affrontato ieri il match di campionato di Serie A contro l’Hellas Verona e ha vinto per 1-0 grazie al gol per Santiago Gimenez. Secondo la Gazzetta dello Sport, le scelte di Conceicao hanno pagato e ha preso 6.5.

«Il turn over in chiave Champions all’inizio non paga. Il cambio di rotta a inizio ripresa è provvidenziale e le sue sostituzioni gli danno i tre punti».