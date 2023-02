Milan, i gol da calcio piazzato sono un problema: 5 nelle ultime 7 partite. Un problema non recente, ma nascosto nel tempo e finora

Nella crisi del Milan, sono tante le cose a non funzionare. Dalle colpe agli alibi, c’è un problema che assilla la squadra rossonera da un po’ di tempo: i gol subiti da calcio piazzato. Sono cinque nelle ultime sette gare: dai gol di Ibanez e Abraham alla rete di Lautaro nel derby.

Un problema, tuttavia, che non è nato da poco, ma che ricorre sin da inizio stagione: la rete di Becao dell’Udinese nella prima giornata, quello di Djidji nella sconfitta contro il Torino. Sono stati però considerati incidenti e per questo motivo non approfonditi. Un problema che va risolto e la cura sta nella concentrazione sulle marcature. A scriverlo è il Corriere dello Sport.