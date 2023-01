Milan, gli infortunati: Origi il primo a tornare. Ibra per la Champions

Il punto sulla situazione degli infortunati in casa Milan. Ecco quando torneranno tutti gli acciaccati rossoneri

In casa Milan continua a tenere banco la situazione degli infortunati. Secondo quanto riporta dal Corriere dello Sport, tra gli attaccanti Divock Origi sarà il primo a tornare. Il belga dovrebbe essere a disposizione per la prossima gara di campionato contro il Lecce. Ante Rebic è a rischio anche per la Supercoppa, mentre Ibra punta la gara di Champions League contro il Tottenham.

Gli altri rientri programmati sono quelli Krunic e Messias. L’ex Crotone rientrerà in gruppo già in questa settimana, mentre il bosniaco punta anche lui alla gara di Supercoppa Italiana. Continuano a lavorare a parte Kjaer e Florenzi, ancora out Ballo-Tourè.