Milan giovanili, ecco il programma di oggi: dall’Under 15 alla Primavera. Tre le partite di oggi, con la Primavera in risalto

Ecco il programma di oggi per il settore giovanile del Milan.

UNDER 15: 3ª giornata di ritorno, Milan-SPAL, ore 14.30 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 16: 3ª giornata di ritorno, Milan-SPAL, ore 15.00 – PUMA House of Football, Milano

PRIMAVERA: 17ª giornata, Sassuolo-Milan, ore 15.00 – Stadio E. Ricci, Piazza Risorgimento 47 (MO)