Milan giovanili, ecco il programma di domani: dall’U17 all’U18. Le partite di domani, con i rossoneri e le rossonere impiegate

Ecco il programma del Milan giovanile per la giornata di domani, domenica 21 gennaio

DOMENICA 22 GENNAIO

UNDER 17: 3ª giornata di ritorno, SPAL-Milan, ore 11.00 – Centro Addestramento SPAL (Ferrara)

PRIMAVERA FEMMINILE: 1ª giornata di ritorno, Fiorentina-Milan, ore 14.30 – Stadio Comunale San Marcellino (Firenze)

PRIMAVERA: 15ª giornata, Milan-Hellas Verona, ore 15.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 18: 4ª giornata di ritorno, Milan-SPAL, ore 15.00 – PUMA House of Football, Milano