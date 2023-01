Milan, oggi giorno di riposo: gli allenamenti riprenderanno martedì. Da martedì si preparerà la sfida contro l’Inter

Il Milan deve smaltire la sconfitta dolorosa contro il Sassuolo, soprattutto in vista del prossimo match, ossia il derby.

Per questo, Pioli ha scelto di lasciare oggi come giorno libero. Gli allenamenti a Milanello riprenderanno martedì, per preparare la sfida di domenica sera contro l’Inter.