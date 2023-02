Milan, il bellissimo gesto di Leao dopo la sconfitta contro l’Inter. Nonostante il risultato, Leao concede tempo ai tifosi

Il derby non è stato felice nessuno, soprattutto per Rafael Leao. Il giocatore è partito dalla panchina, ma è subentrato nel secondo tempo, in un Milan che non riusciva a definire se stesso.

Uscito sconsolato dal campo per una prestazione al di sotto delle aspettative, il giocatore si è reso comunque protagonista di un bellissimo gesto: come riporta calciomcercato.com, ha regalato la sua maglietta ad un ragazzo disabile presente sugli spalti.