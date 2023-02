Milan, le gerarchie per la difesa della porta: da Maignan a Vasquez. Si attende il ritorno del francese, ma Vasquez non è pronto

Le nuove gerarchie del Milan per la porta sono alquanto confusionarie. Fermo restando Maignan, che tornerà titolare non appena avrà recuperato dall’infortunio, il resto è ancora in ballo, per via del mercato e non solo.

Vasquez è stato acquistato per sostituire il francese, ma non è pronto per il campionato italiano. Quindi le soluzioni sono due: o diventa il terzo portiere oppure lascerà i rossoneri, per liberare uno slot per un nuovo giocatore extracomunitario. Il secondo portiere, invece, sarà Sportiello, quando si libererà dall’Atalanta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.