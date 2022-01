Milan Genoa: tutti i precedenti del match in Coppa Italia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ecco tutti i precedenti del match tra Milan e Genoa in Coppa Italia. Domani sarà il sesto incrocio nella competizione

Sono 5 i precedenti in Coppa Italia tra Milan e Genoa, tutti disputati tra il 1937 e il 1985: il bilancio parla di 2 vittorie rossonere, 2 pareggi e 1 vittoria rossoblù. In ciascuno dei precedenti, inoltre, entrambe le squadre sono andate a segno con un totale di 9 reti segnate a 8.

L’ultima sfida di Coppa Italia giocata tra le due squadre in casa del Milan risale al 5 settembre 1982: quinta giornata della fase a gironi, successo rossonero per 3-2 con una doppietta di Joe Jordan e un gol di Aldo Serena. L’ultimo precedente in assoluto, invece, è dell’agosto 1985: pareggio per 2-2, per il Milan autogol di Mileti e rete di Virdis.