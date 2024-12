Milan Genoa, Theo Hernandez verso la panchina? Fonseca ha già scelto il capitano, comunicazione a Milanello

Milan Genoa, Theo Hernandez potrebbe andare in panchina domenica sera: nel caso il capitano sarebbe Mike Maignan

Come riportato da Tuttosport, in casa Milan si comincia a lavorare in vista della gara di domenica contro il Genoa.

Intanto, però, è parso chiaro a tutti che uno dei destinatari dello sfogo di Paulo Fonseca

di due sere fa sia proprio Theo Hernandez. Oggi ci saranno le prime prove tecnico-tattiche in vista della partita di domenica sera, a San Siro, contro il Genoa. Una partita in cui Theo potrebbe finire in panchina per punizione con Terracciano al suo posto come titolare, in un remake di quanto già visto all’Olimpico contro la Lazio a fine agosto, quando Theo e Leao si resero protagonisti del famigerato cooling break a distanza dopo che erano partiti dalla panchina. Tra l’altro Theo sarebbe il capitano designato nel caso in cui dovesse tornare titolare Emerson Royal, ma se dovrà scontare la punizione, la fascia andrebbe sul braccio – eventualmente – di Maignan. Quel che è evidente è che più di qualcosa si è incrinato e questo non è un bene per il Milan.