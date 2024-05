Milan Genoa: i tifosi sono stufi, pronta la contestazione durante il match di San Siro

I tifosi del Milan sono stufi. In vista del match di domenica pomeriggio contro il Genoa è pronta la contestazione

In una stagione che ha ormai poco altro da dire, il Milan ospita il Genoa domenica a San Siro. In casa rossonera però tiene banco il tema nuovo allenatore, con la tifoseria particolarmente in fermento a riguardo.

Anche per questo, come scrive Tuttosport, il clima al San Siro sarà pesante: si prevede uno stadio mezzo vuoto e una prima contestazione anche da parte della Curva verso giocatori e dirigenza.